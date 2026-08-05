AI की होड़ में लिए भारी कर्जे ने बढ़ाई ओरेकल की चिंता

ओरेकल के नए आंकड़े बताते हैं कि उसका फ्री कैश फ्लो नकारात्मक है और डेट-टू-EBITDA अनुपात 4.3 पर पहुंच गया है, जो उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से कहीं ज्यादा है।

इसी कारण S&P ने जुलाई में उसकी रेटिंग घटा दी, जबकि मूडीज ने कंपनी के बढ़ते कर्ज पर चिंता जाहिर की है। जून से अब तक उसके शेयरों की कीमत में 50 फीसदी की गिरावट आई है और बॉन्ड यील्ड 7 से 8 फीसदी तक पहुंच गई है।

विश्लेषक अगले साल के लिए ओरेकल की 95 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) की खर्च योजनाओं को लेकर काफी चिंतित हैं।

इसके अलावा, कंपनी के बचे हुए करार का करीब आधा हिस्सा OpenAI के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट्स से संबंधित है। अगर, ओरेकल इसी तरह उधार लेता रहा तो भविष्य में उसकी क्रेडिट रेटिंग में और भी गिरावट आ सकती है।