पिछले एक साल में ओरेकल ने की 21,000 कर्मचारियों की छंटनी

पुनर्गठन पर उठाना पड़ा करीब 150 अरब रुपये का खर्च

इन छंटनियों की वजह से ओरेकल को पुनर्गठन पर 1.8 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) का खर्च उठाना पड़ा है। इससे कंपनी में बचे कर्मचारियों के बीच हुनर की कमी और मनोबल गिरने जैसी चिंताएं पैदा हो गई हैं। इसके बावजूद, ओरेकल तकनीक पर जमकर पैसा लगा रही है।

पिछले साल कंपनी ने अपने डाटा सेंटर्स को मजबूत करने के लिए 55.7 अरब डॉलर (करीब 5,000 अरब रुपये) खर्च किए, ताकि OpenAI जैसे बड़े ग्राहकों को अच्छी सेवा दे सके।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) माइक सिसिलिया ने हाल ही में बताया कि कैसे बेहतर AI कोडिंग टूल्स उनकी क्लाउड सेवाओं को और अच्छा बना रहे हैं।

हालांकि, इन नौकरी कटौतियों के पीछे सिर्फ AI ही नहीं, बल्कि कंपनी पर वित्तीय दबाव भी एक बड़ी वजह रहा है।