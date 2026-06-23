पिछले एक साल में ओरेकल ने की 21,000 कर्मचारियों की छंटनी
पिछले एक साल में ओरेकल ने 21,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। इससे उसके कुल कर्मचारियों की संख्या 1.62 लाख से घटकर 1.41 लाख रह गई है।
कंपनी का कहना है कि इन छंटनियों की एक वजह यह भी है कि वह अपने कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ज्यादा इस्तेमाल करने लगी है।
इसने अपनी SEC फाइलिंग में कहा है, "कंपनी के कामकाज में AI तकनीक को अपनाने और उसे लागू करने से कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है और आगे भी आ सकती है।"
पुनर्गठन पर उठाना पड़ा करीब 150 अरब रुपये का खर्च
इन छंटनियों की वजह से ओरेकल को पुनर्गठन पर 1.8 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) का खर्च उठाना पड़ा है। इससे कंपनी में बचे कर्मचारियों के बीच हुनर की कमी और मनोबल गिरने जैसी चिंताएं पैदा हो गई हैं। इसके बावजूद, ओरेकल तकनीक पर जमकर पैसा लगा रही है।
पिछले साल कंपनी ने अपने डाटा सेंटर्स को मजबूत करने के लिए 55.7 अरब डॉलर (करीब 5,000 अरब रुपये) खर्च किए, ताकि OpenAI जैसे बड़े ग्राहकों को अच्छी सेवा दे सके।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) माइक सिसिलिया ने हाल ही में बताया कि कैसे बेहतर AI कोडिंग टूल्स उनकी क्लाउड सेवाओं को और अच्छा बना रहे हैं।
हालांकि, इन नौकरी कटौतियों के पीछे सिर्फ AI ही नहीं, बल्कि कंपनी पर वित्तीय दबाव भी एक बड़ी वजह रहा है।