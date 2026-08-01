कॉमेडी सर्कस और क्राइम पेट्रोल बनाने वाली ऑप्टिमिस्टिक्स 7 अगस्त को ला रही IPO

इस IPO ऑफर में कंपनी 50 लाख नए शेयर जारी करेगी, वहीं इसके संस्थापक विपुल डी शाह अपने 12 लाख मौजूदा शेयर बेचेंगे।

इन शेयरों की कीमत 165 रुपये से 174 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। कंपनी इस राशि का इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी।