OpenAI के डाटा सेंटर के प्रमुख क्रिस मेलोन ने छोड़ी कंपनी

OpenAI केवल अपने अधिकारियों को ही नहीं बदल रही है, बल्कि वह अपने डाटा सेंटर्स को चलाने के तरीके पर भी नए सिरे से विचार कर रही है।

कंपनी अब ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को संभालने के लिए पूरी फैसिलिटीज लीज पर लेने के बारे में भी सोच रही है। इसके अलावा, डाली राजिक 2 सप्ताह पहले मुख्य राजस्व अधिकारी के तौर पर जुड़े हैं, जिन्होंने डेनिस ड्रेसर की जगह ली है।

इन सभी बदलावों से पता चलता है कि कंपनी AI की तेजी से बढ़ रही दुनिया में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाने की तैयारी में है।