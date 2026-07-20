OpenAI की CFO ने बताया AI मॉडल चुनने का सही पैमाना
OpenAI की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) सारा फ्रायर ने हाल ही में एक नया पैमाना पेश किया है। इसकी मदद से कंपनियां यह जांच सकेंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में किया गया उनका निवेश वाकई फायदेमंद है या नहीं।
वर्तमान में AI पर खर्च लगातार बढ़ रहा है और हर कंपनी बेहतर मुनाफे की तलाश में है। इसी को देखते हुए फ्रायर का कहना है कि कंपनियों को सस्ते मॉडल के पीछे कम भागना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि AI कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कितने सार्थक नतीजे दे रहा है।
नतीजों और खर्च पर नजर रखने की सलाह
फ्रायर का यह नया पैमाना AI को सिर्फ टोकन या काम के घंटों के हिसाब से नहीं मापता। इसके बजाय, यह कुछ अहम सवाल पूछता है, क्या AI कोई महत्वपूर्ण काम पूरा कर रहा है? क्या वह सटीक है? किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में कुल कितना खर्च आया? और क्या इसे बड़े पैमाने पर बिना ज्यादा खर्च किए आगे बढ़ाया जा सकता है? उनके अनुसार, ग्राहक की समस्या सुलझाना या किसी अनुबंध को पूरा करना जैसी वास्तविक सफलताओं पर नजर रखने से कंपनियों को यह साफ पता चलता है कि AI उनके लिए असल में क्या कर रहा है।