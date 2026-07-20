OpenAI की CFO ने बताया AI मॉडल चुनने का सही पैमाना

फ्रायर का यह नया पैमाना AI को सिर्फ टोकन या काम के घंटों के हिसाब से नहीं मापता। इसके बजाय, यह कुछ अहम सवाल पूछता है, क्या AI कोई महत्वपूर्ण काम पूरा कर रहा है? क्या वह सटीक है? किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में कुल कितना खर्च आया? और क्या इसे बड़े पैमाने पर बिना ज्यादा खर्च किए आगे बढ़ाया जा सकता है? उनके अनुसार, ग्राहक की समस्या सुलझाना या किसी अनुबंध को पूरा करना जैसी वास्तविक सफलताओं पर नजर रखने से कंपनियों को यह साफ पता चलता है कि AI उनके लिए असल में क्या कर रहा है।