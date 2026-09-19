OpenAI का 2030 तक AI पर भारी खर्चा करने का अनुमान

OpenAI 2026 से 2030 के दौरान 278 अरब डॉलर (करीब 26,000 अरब रुपये) नकद खर्च करने वाली है। कंपनी तेजी से विकास करने की होड़ में है। इसलिए यह इतनी बड़ी रकम खर्च करेगी। कंपनी का मूल्यांकन 1,200 अरब डॉलर (1.15 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।

ChatGPT निर्माता ने भले ही आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि वे 2026 में इसे लाने से फिलहाल रुक रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है।