OpenAI का 2030 तक AI पर भारी खर्चा करने का अनुमान
OpenAI 2026 से 2030 के दौरान 278 अरब डॉलर (करीब 26,000 अरब रुपये) नकद खर्च करने वाली है। कंपनी तेजी से विकास करने की होड़ में है। इसलिए यह इतनी बड़ी रकम खर्च करेगी। कंपनी का मूल्यांकन 1,200 अरब डॉलर (1.15 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।
ChatGPT निर्माता ने भले ही आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि वे 2026 में इसे लाने से फिलहाल रुक रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
कंप्यूटिंग पर खर्च करेगी 856 अरब डॉलर
अपने महत्वाकांक्षी AI प्रोजेक्ट्स के लिए OpenAI की योजना है कि वह 2030 तक कंप्यूटिंग पर कुल 856 अरब डॉलर (करीब 81,000 अरब रुपये) खर्च करेगी।
कंपनी का राजस्व इस साल के अंत तक 36 अरब डॉलर (करीब 3,400 अरब रुपये) से बढ़कर दशक के अंत तक 350 अरब डॉलर (करीब 33,000 अरब रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है।
पिछली फंडरेजिंग में कंपनी ने 122 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) जुटाए थे, लेकिन माना जा रहा है कि 2028 तक यह रकम खत्म हो सकती है। इसी वजह से कंपनी बहुत सोच-समझकर और लंबी अवधि की रणनीति बनाकर चल रही है।