OpenAI ने ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता के लिए फर्मस के साथ की साझेदारी

फर्मस को अपने पिछले फंडिंग राउंड में 10.5 अरब डॉलर (करीब 990 अरब रुपये) से ज्यादा का मूल्यांकन मिला था। इसमें एनवीडिया, जेन स्ट्रीट, ब्लैकस्टोन फंड्स और कोट्यू मैनेजमेंट जैसे बड़े निवेशकों ने भी पैसा लगाया था। फर्मस की मलेशिया में बनीं ये सुविधाएं एनवीडिया के अगली जनरेशन के वेरा रूबिन प्रोसेसर पर काम करेंगी, जिससे पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, मलेशिया में डाटा सेंटर्स की इस तेजी से बढ़ती संख्या से ऊर्जा खपत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही, बिजली और पानी के इस्तेमाल पर भी सवाल उठने लगे हैं।