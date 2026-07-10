OpenAI की वरिष्ठ अधिकारी फिजी सिमो ने दिया इस्तीफा

OpenAI की वरिष्ठ अधिकारी फिजी सिमो ने दिया इस्तीफा, अब स्वास्थ्य पर देंगी ध्यान

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:10 pm Jul 10, 202612:10 pm

क्या है खबर?

OpenAI की वरिष्ठ अधिकारी फिजी सिमो ने तीन महीने की मेडिकल लीव के बाद अपनी फुल-टाइम जिम्मेदारी छोड़ने का फैसला किया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन के बाद उन्हें सबसे अहम अधिकारियों में माना जाता था। अब वह OpenAI में पार्ट-टाइम सलाहकार की भूमिका निभाएंगी। सिमो ने बताया कि पुरानी बीमारी के गंभीर होने के बाद उन्हें इलाज और पूरी तरह ठीक होने पर ध्यान देना जरूरी हो गया है।