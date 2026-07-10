OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5.6 किया लॉन्च, क्या है इसकी खासियत?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने आज (10 जुलाई) अपने नए AI मॉडल GPT-5.6 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट (सोल, टेरा और लूना) में पेश किया है। OpenAI का कहना है कि ये मॉडल पहले की तुलना में ज्यादा तेज, कम लागत वाले और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। OpenAI ने कहा है कि इसे कारोबार, कोडिंग, वैज्ञानिक शोध और दूसरे पेशेवर कामों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।
काम
हर वेरिएंट अलग-अलग जरूरतों के अनुसार
GPT-5.6 परिवार में सोल, टेरा और लूना नाम के तीन मॉडल शामिल हैं। सोल सबसे शक्तिशाली मॉडल है, टेरा मध्यम स्तर की जरूरतों के लिए तैयार किया गया है, जबकि लूना कम बजट वाले यूजर्स के लिए बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि अलग-अलग जरूरत और काम के अनुसार यूजर सही मॉडल चुन सकते हैं। इनका उद्देश्य कम संसाधनों में बेहतर नतीजे देना, काम की गति बढ़ाना और लागत को पहले से काफी कम रखना है।
कोडिंग
कोडिंग और साइबर सुरक्षा पर खास जोर
OpenAI के अनुसार GPT-5.6 उसका अब तक का सबसे मजबूत साइबर सुरक्षा मॉडल है। यह कम टोकन का उपयोग करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। मॉडल थ्रेट पहचानने, कोड की जांच करने, सुरक्षा खामियां ढूंढ़ने और उन्हें ठीक करने जैसे कई काम कर सकता है। कंपनी का कहना है कि सोल मॉडल कोडिंग के मामले में पहले के मॉडल से अधिक कुशल है और कम समय में बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखता है।
ChatGPT वर्क
ऑफिस के काम आसान करेगा ChatGPT वर्क
OpenAI ने नए मॉडलों के साथ ChatGPT वर्क नाम का नया टूल भी लॉन्च किया है। यह खासतौर पर कंपनियों और ऑफिस में काम करने वाली टीमों के लिए तैयार किया गया है। इसकी मदद से दस्तावेज, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और दूसरे रोजमर्रा के काम तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। यह टूल डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल पर काम करेगा, जिससे कर्मचारियों को कई काम एक ही जगह से आसानी से पूरे करने में मदद मिलेगी।
मुकाबला
दूसरी AI कंपनियों को देगा कड़ी टक्कर
OpenAI का कहना है कि GPT-5.6 परिवार को इस तरह तैयार किया गया है कि यह कई मामलों में प्रतिस्पर्धी AI मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन कर सके। कंपनी ने दावा किया है कि सोल कोडिंग के क्षेत्र में उसका अब तक का सबसे अच्छा मॉडल है। इसके अलावा, टेरा और लूना भी अलग-अलग जरूरतों के अनुसार तेज, किफायती और बेहतर प्रदर्शन देने के लिए बनाए गए हैं, जिससे एंटरप्राइज और सामान्य दोनों तरह के यूजर्स को फायदा मिलेगा।
उपलब्धता
कीमत और उपलब्धता की भी हुई घोषणा
OpenAI ने नए मॉडल परिवार की कीमत भी घोषित की है। सोल की कीमत प्रति 10 लाख इनपुट टोकन 5 डॉलर (लगभग 500 रुपये) और आउटपुट टोकन 30 डॉलर (लगभग 2,900 रुपये) है। टेरा के लिए यह 2.50 डॉलर (लगभग 250 रुपये) और 15 डॉलर (लगभग 1,400 रुपये) है। वहीं लूना की कीमत 1 डॉलर (लगभग 100 रुपये) और 6 डॉलर (लगभग 600 रुपये) रखी गई है। कंपनी ने इन्हें अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया है।