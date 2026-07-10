OpenAI ने GPT-5.6 मॉडल किया लॉन्च

OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5.6 किया लॉन्च, क्या है इसकी खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:13 am Jul 10, 202610:13 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने आज (10 जुलाई) अपने नए AI मॉडल GPT-5.6 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट (सोल, टेरा और लूना) में पेश किया है। OpenAI का कहना है कि ये मॉडल पहले की तुलना में ज्यादा तेज, कम लागत वाले और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। OpenAI ने कहा है कि इसे कारोबार, कोडिंग, वैज्ञानिक शोध और दूसरे पेशेवर कामों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।