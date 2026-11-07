OpenAI को 11 अरब डॉलर की फंडिंग हासिल हुई है

OpenAI को 1.34 लाख करोड़ रुपये की मिली फंडिंग, कंपनी ने घटाया मूल्यांकन

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने 11 अरब डॉलर (करीब 1.34 लाख करोड़ रुपये) की नई फंडिंग हासिल कर ली है। यह उस फंडिंग राउंड का शुरुआती हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी का मूल्यांकन 1,250 अरब डॉलर (करीब 1.15 लाख अरब रुपये) आंका गया है। रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को कंपनी को फंड ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि इस राउंड का बाकी हिस्सा 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) तक आने वाले सप्ताहों में पूरा होने की उम्मीद है।