OpenAI ने डॉक्टरों के लिए खास ChatGPT किया लॉन्च, जानिए क्या करेगा काम
क्या है खबर?
OpenAI ने डॉक्टरों के लिए ChatGPT का नया वर्जन पेश किया है। यह खास टूल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को रोज के काम में मदद करने के लिए बनाया गया है। डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च और मरीजों से जुड़े काम को आसान बनाना है। बढ़ते काम के दबाव के बीच यह टूल डॉक्टरों को समय बचाने और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा।
मदद
क्लिनिकल काम में देगा सीधी मदद
इस प्लेटफॉर्म में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो डॉक्टरों के काम को तेज और आसान बनाते हैं। यह मुश्किल मेडिकल सवालों का जवाब देने में मदद करता है और रेफरल लेटर या मरीजों के निर्देश जैसे काम जल्दी तैयार कर सकता है। डॉक्टर इसमें अपने काम के लिए तय तरीके भी बना सकते हैं, जिससे बार-बार होने वाले काम तेजी से पूरे हो सकें और समय की बचत हो सके।
रिसर्च
रिसर्च और जानकारी होगी ज्यादा भरोसेमंद
यह टूल मेडिकल रिसर्च में भी मदद करता है। इसमें एक खास सर्च सिस्टम है, जो भरोसेमंद मेडिकल जर्नल्स और रिसर्च पर आधारित जवाब देता है। डॉक्टर इसका इस्तेमाल नई जानकारी जुटाने, रिपोर्ट तैयार करने और रिसर्च समझने में कर सकते हैं। इससे उन्हें सही और अपडेट जानकारी मिलती है, जिससे इलाज के फैसले लेने में भी मदद मिलती है और काम ज्यादा सटीक हो जाता है।
उपलब्धता
अभी सीमित उपलब्धता
OpenAI ने इस टूल में डाटा सुरक्षा का खास ध्यान रखा है। बातचीत का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए नहीं किया जाता और मल्टी-फैक्टर सुरक्षा जैसे फीचर भी दिए गए हैं। फिलहाल यह सुविधा अमेरिका में वेरिफाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए उपलब्ध है। कंपनी आगे इसे दूसरे देशों में भी लाने की योजना बना रही है, ताकि ज्यादा डॉक्टर इसका फायदा उठा सकें और अपने काम को बेहतर बना सकें।