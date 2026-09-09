OpenAI अब चिप्स, वित्तीय सेवा और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में ला रही बदलाव

OpenAI के अपने AI ने केवल 9 महीनों में जलापेनो नाम की एक चिप बनाने में मदद की है। यह चिप तैयार होकर प्रोडक्शन के लिए फैक्टरी में भेजी जा चुकी है।

बाजार में मुकाबला करने के लिए कंपनी ने अपने लूना मॉडल की कीमत 80 फीसदी तक कम कर दी। इस कदम से इसके इस्तेमाल में 10 गुना उछाल आया है।

इसके कोडिंग टूल कोडेक्स के भी 2.5 करोड़ यूजर्स हो गए हैं। इन सब फैसलों के चलते जून से जुलाई के एक महीने में ही कंपनी का एंटरप्राइज राजस्व 32 फीसदी बढ़ गया। अब यह कंपनी की कुल कमाई का आधा हिस्सा बन गया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है।