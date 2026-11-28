फाइलिंग में कहा है कि ऐपल ने एक पूर्व कर्मचारी को फिर से काम पर रखकर गोपनीय जानकारी हासिल की, जो 6 महीने तक OpenAI में काम कर चुका था।

उस दौरान उस कर्मचारी को एक नए डिवाइस से जुड़ी खास जानकारी के साथ-साथ भविष्य के हार्डवेयर उत्पादों तक पहुंच मिल गई थी।

कंपनी ने कहा, "समय को देखते हुए, अब ऐसा लगता है कि शायद उन दस्तावेजों को चुराना ही उसका OpenAI से जुड़ने का असली मकसद रहा होगा।"