OpenAI के कर्मचारी सॉफ्टबैंक ग्रुप समेत 3 कंपनियों को अपने शेयर बेच सकते हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI के कर्मचारी बेच सकते हैं 525 अरब रुपये के शेयर, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी एक निवेशक समूह को लगभग 6 अरब डॉलर (करीब 525 अरब रुपये) मूल्य के शेयरों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं। अगर, यह सौदा सफल रहा तो इस AI स्टार्टअप का मूल्यांकन 500 अरब डॉलर ( करीब 43,750 अरब रुपये) हो जाएगा। यह कदम कंपनी के यूजर्स और राजस्व में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ AI कंपनियों के बीच प्रतिभा के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है।