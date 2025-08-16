OpenAI के कर्मचारी बेच सकते हैं 525 अरब रुपये के शेयर, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी एक निवेशक समूह को लगभग 6 अरब डॉलर (करीब 525 अरब रुपये) मूल्य के शेयरों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं। अगर, यह सौदा सफल रहा तो इस AI स्टार्टअप का मूल्यांकन 500 अरब डॉलर ( करीब 43,750 अरब रुपये) हो जाएगा। यह कदम कंपनी के यूजर्स और राजस्व में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ AI कंपनियों के बीच प्रतिभा के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है।
निवेशक समूह
कर्मचारी इन कंपनियों को बेचेंगे शेयर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित द्वितीयक शेयर बिक्री में 3 निवेश कंपनियां- सॉफ्टबैंक ग्रुप, थ्राइव कैपिटल और ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप शामिल हैं। ये सभी OpenAI में मौजूदा निवेशक हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज के अनुसार, बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और बिक्री का अंतिम आकार अलग-अलग हो सकता है। यह संभावित सौदा इस साल की शुरुआत में AI स्टार्टअप के 40 अरब डॉलर (करीब 3,500 अरब रुपये) के प्राथमिक वित्तपोषण दौर में सॉफ्टबैंक की भागीदारी के बाद हुआ है।
कारण
शेयर बेचने के पीछे क्या है वजह?
द्वितीयक शेयर बिक्री के जरिए स्टार्टअप के कर्मचारियों को AI उद्योग में चल रही प्रतिभाओं की होड़ के बीच धन-संपन्न होने का मौका देगी। मेटा जैसी कंपनियां OpenAI और अन्य स्टार्टअप्स से AI प्रतिभाओं की भर्ती के लिए भारी वेतन की पेशकश कर रही हैं। इस साल उसके कई कर्मचारी मेटा में शामिल हो गए हैं, जिनमें ChatGPT के सह-निर्माता शेंगजिया झाओ भी शामिल हैं। कंपनी में 2 साल बिताने वाले वर्तमान और पूर्व कर्मचारी इसमें भाग ले सकते हैं।