2027 में IPO ला सकती है OpenAI

OpenAI 2027 में ला सकती है IPO, सह-संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमैन ने दिए संकेत

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:04 pm Nov 05, 202602:04 pm

क्या है खबर?

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI अगले साल यानी 2027 में शेयर बाजार में कदम रख सकती है। कंपनी के सह-संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमैन ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है। कैलिफोर्निया में आयोजित वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि क्या OpenAI अगले साल तक अपना IPO लाने की स्थिति में होगी। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी इसके लिए तैयार हो सकती है।