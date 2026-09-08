सैम ऑल्टमैन ने बेहतर आइडिया वालों को बिजनेस शुरू करने में AI को बताया मददगार

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन का कहना है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से ऐसे लोग भी अपने विचारों को बिजनेस में बदल पा रहे हैं, जिन्हें कोड करना नहीं आता। इसे वे 'आइडिया वालों का बदला' कहते हैं।

उनका मानना है कि AI ने ऐसे लोगों के लिए उत्पाद बनाना और नए बिजनेस शुरू करना आसान बना दिया है, जिनके पास बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारी नहीं है।

ऑल्टमैन यह भी कहते हैं कि वे उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो कोड नहीं कर सकते, बशर्ते उन्हें अपने यूजर्स की गहरी समझ हो।