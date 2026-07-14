OpenAI ने एलन मस्क की AI कंपनी से मांगा कानूनी खर्च

xAI ने OpenAI पर आरोप लगाया था कि वह कर्मचारियों को अपने पाले में कर रही है और उन्हें गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए उकसा रही है।

हालांकि, अदालत ने सबूतों की कमी के चलते इस मामले को खारिज कर दिया। सैम ऑल्टमैन की कंपनी ने इस मुकदमे को आधारहीन बताया। उसका कहना था कि xAI ने इसे तब दायर किया था, जब उसके पास कोई ठोस सबूत या आधार नहीं था। हारने के बावजूद मस्क की कंपनी ने अपील करने का संकेत दिया है।

इसी बीच, ऐपल ने भी OpenAI पर मुकदमा दायर किया है। उसका आरोप है कि AI कंपनी इंजीनियरिंग डिजाइन और प्रोडक्ट प्लान से जुड़ी गोपनीय जानकारियों के लीक को बढ़ावा दे रही है। एक के बाद एक मुकदमों के सामने आने से कंपनी पर कानूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब उसकी जल्द ही आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है।