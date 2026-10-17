OpenAI ने बिक्री बढ़ाने के लिए स्पेस-xAI के बिक्री प्रमुख को अपनी तरफ मिलाया

OpenAI ने बिक्री बढ़ाने के लिए स्पेस-xAI के बिक्री प्रमुख को अपनी तरफ मिलाया
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस-xAI के पूर्व बिक्री प्रमुख ग्राहम सीमेंस को अपना नया साइबर सुरक्षा बिक्री प्रमुख बनाया है।
यह कदम दिखाता है कि कंपनी AI के क्षेत्र में अपने व्यावसायिक कारोबार को बढ़ाना चाहती है और ज्यादा बड़े ग्राहकों को अपने साथ जोड़ना चाहती है।
एंटरप्राइज कारोबार बढ़ाने का प्रयास
OpenAI ने स्पेस-X और कर्सर जैसी कंपनियों से भी कई लोगों को नौकरी दी है। इनमें ब्रायन मैक्कार्थी, इस्माइल एलमास, उदय रुदराजू और ब्रेंट मेयो के नाम शामिल हैं। ये सभी नई नियुक्तियां दिखाती हैं कि वह एंटरप्राइज बिक्री बढ़ाने और कमाई के नए तरीके ढूंढने के लिए गंभीर है।
कंपनी विज्ञापन जैसे नए रास्ते भी तलाश रही है क्योंकि वह जल्द ही सार्वजनिक होने की तैयारी में है। ये भर्तियां ऐसे समय में हो रही हैं, जब मस्क की कंपनी xAI के साथ उसका टकराव तेज हो गया। दरअसल, उसके मुनाफ़ा कमाने की दिशा में बढ़ने के बाद कुछ कानूनी विवाद भी हुए थे।