OpenAI और एंथ्रोपिक की IPO से पहले भारी निवेश-ग्रेड रेटिंग पर नजर

इन दोनों कंपनियों को ज्यादा जोखिम वाले कर्जदार के तौर पर देखा जाता है। इसी वजह से इन्हें कर्ज देने वाले भी कम ही मिलते हैं। अगर, उन्हें निवेश-ग्रेड का दर्जा मिल जाता है तो वे पेंशन फंड और बीमा कंपनियों जैसे बड़े निवेशकों से भी पैसा जुटा पाएंगे। आमतौर पर ऐसे निवेशक ज्यादा जोखिम वाले स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं देते।

यहां तक कि एनवीडिया ने OpenAI के एक डाटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 105 अरब डॉलर (करीब 9,900 अरब रुपये) तक का क्रेडिट सपोर्ट दिया है।

इतना ही नहीं दोनों कंपनियों को अपने IPO की तैयारी के लिए ओरेकल, गूगल और ब्रॉडकॉम जैसे बड़े तकनीकी दिग्गजों का भी साथ मिला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपिक कम से कम 2,000 अरब डॉलर (1.9 लाख अरब रुपये) के मूल्यांकन पर विचार कर रही है।