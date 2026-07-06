OPEC+ की ओर से उत्पादन बढ़ाने की घोषणा से गिरे कच्चे तेल के दाम

OPEC+ की ओर से उत्पादन बढ़ाने की घोषणा से गिरे कच्चे तेल के दाम
कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार (6 जुलाई) को गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह OPEC+ देशों की वह घोषणा है, जिसमें उन्होंने अगस्त से तेल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है।
इस फैसले से बाजार में जरूरत से ज्यादा आपूर्ति होने की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी तेल की आपूर्ति फिर से बढ़ने लगी है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति और ज्यादा हो सकती है।
सोने के दाम 2 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब
एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें गिरीं, वहीं दूसरी ओर सोना 2 सप्ताह के अपने उच्चतम स्तर के करीब बना रहा। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और अमेरिका में नौकरियों के कमजोर आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के बाद इस बात की उम्मीद कम हो गई है कि फेडरल रिजर्व (फेड) जल्द ही ब्याज दरों में और बढोतरी करेगा।
मुद्रा बाजारों की बात करें तो अमेरिकी डॉलर लगातार कमजोर बना रहा। जापान का येन पिछले 40 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि दक्षिण कोरिया ने अपनी मुद्रा वॉन के लिए 24 घंटे के व्यापार की शुरुआत कर दी है।