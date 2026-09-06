OPEC ने इस साल में कच्चे तेल का उत्पादन कोटा बरकरार रखा

ओपेक (OPEC) के साल के अंत तक अपने तेल उत्पादन कोटा में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। यह फैसला एक वर्चुअल बैठक के बाद आया है, जिसमें 7 देशों ने अपने उत्पादन लक्ष्यों को नहीं बदलने का मन बनाया। यह उस वक्त की बात है, जब फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ रहा है।

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते विवाद और होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल के निर्यात में आने वाली बाधाओं ने चिंताएं बढ़ा दी हैं।