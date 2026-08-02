OPEC और उसके सहयोगी देश सितंबर से बढ़ा सकते हैं कच्चे तेल का उत्पादन

OPEC और उसके सहयोगी देश सितंबर से बढ़ा सकते हैं कच्चे तेल का उत्पादन
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC और OPEC+ सितंबर से कच्चे तेल उत्पादन में 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन का इजाफा करने की तैयारी में हैं। यह फैसला उस समय की गई कटौती की भरपाई के लिए है, जब तेल के दाम लगातार गिर रहे थे।
OPEC+ के सदस्य 2 अगस्त को ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, ताकि उत्पादन कोटा तय किया जा सके।
पिछले कई महीनों से की जा रही ऐसी ही बढ़ोतरी का यह एक और चरण है। दरअसल, समूह दुनियाभर में तेल की कीमतों को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है।
OPEC+ के सामने निर्यात और उत्पादन की चुनौतियां
इन योजनाओं के बावजूद OPEC+ के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ खाड़ी देशों को निर्यात में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर, होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला निर्यात मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण बाधित हो रहा है।
इसके अलावा, यूक्रेनी ड्रोन हमलों के चलते रूस के तेल उत्पादन में भी कमी आई है। इतना ही नहीं, मई में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) OPEC+ से अलग हो गया, जिससे आगे के कोटा को लेकर बातचीत और मुश्किल हो गई है।
हालांकि, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ऊर्जा अर्थशास्त्री जॉर्ज लियोन का मानना है कि तेल उत्पादन समायोजन के इस मौजूदा सिलसिले में यह आखिरी बदलाव हो सकता है।