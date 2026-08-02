OPEC और उसके सहयोगी देश सितंबर से बढ़ा सकते हैं कच्चे तेल का उत्पादन

इन योजनाओं के बावजूद OPEC+ के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ खाड़ी देशों को निर्यात में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर, होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला निर्यात मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण बाधित हो रहा है।

इसके अलावा, यूक्रेनी ड्रोन हमलों के चलते रूस के तेल उत्पादन में भी कमी आई है। इतना ही नहीं, मई में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) OPEC+ से अलग हो गया, जिससे आगे के कोटा को लेकर बातचीत और मुश्किल हो गई है।

हालांकि, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ऊर्जा अर्थशास्त्री जॉर्ज लियोन का मानना है कि तेल उत्पादन समायोजन के इस मौजूदा सिलसिले में यह आखिरी बदलाव हो सकता है।