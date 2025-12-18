उडेमी को खरीदेगी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा, करीब 8,400 करोड़ रुपये में होगा सौदा

अमेरिका की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा ने घोषणा की कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी उडेमी को एक ऑल-स्टॉक सौदे के तहत खरीदेगी। इस सौदे के बाद दोनों कंपनियों को मिलाकर बनने वाली नई कंपनी का कुल मूल्यांकन करीब 2.5 बिलियन डॉलर (लगभग 230 अरब रुपये) होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर महामारी के बाद घटते एनरोलमेंट और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है। यह सौदा अमेरिकी ऑनलाइन शिक्षा बाजार में बड़ा बदलाव ला सकता है।

मूल्यांकन सौदे की शर्तें और मूल्यांकन सौदे की शर्तों के अनुसार, उडेमी के शेयरधारकों को हर एक शेयर के बदले कोर्सेरा के 0.8 शेयर मिलेंगे। इससे उडेमी की वैल्यू लगभग 93 करोड़ डॉलर (लगभग 8,400 करोड़ रुपये) आंकी गई है। कोर्सेरा के पिछले क्लोजिंग प्राइस के आधार पर यह ऑफर उडेमी के हर शेयर के लिए 6.35 डॉलर (लगभग 570 रुपये) का है, जो मौजूदा कीमत से करीब 18.3 प्रतिशत ज्यादा है। यह डील अगले साल की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है।

मॉडल दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल कोर्सेरा और उडेमी का बिजनेस मॉडल हमेशा से एकदम अलग-अलग रहा है। कोर्सेरा यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के साथ मिलकर डिग्री और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करती है। वहीं उडेमी एक ओपन मार्केटप्लेस की तरह काम करती है, जहां इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्टर अपने कोर्स सीधे छात्रों और कंपनियों को बेचते हैं। ये दोनों कंपनियां मानती हैं कि इनके साथ आने से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में उनकी पकड़ मजबूत होगी।

