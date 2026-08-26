ONGC वेनेजुएला में तेल क्षेत्र को फिर से शुरू करने के लिए करेगी निवेश
भारत की बड़ी तेल कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र में जान फूंकने के लिए 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) का बड़ा निवेश करने जा रही है।
एक समय था जब यहां हर दिन करीब 50,000 बैरल तेल निकलता था, लेकिन अब उत्पादन घटकर सिर्फ 4,000 से 5,000 बैरल रह गया है।
ONGC की अंतरराष्ट्रीय यूनिट ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) को अमेरिका से इस क्षेत्र में काम करने के लिए खास मंजूरी मिली है, जबकि वेनेजुएला पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं।
अटका हुआ लाभांश मिलने की उम्मीद
सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA और ONGC का एक साझा प्रोजेक्ट है। इसमें PDVSA की हिस्सेदारी 60 फीसदी है, जबकि ONGC 40 फीसदी की भागीदार है।
ONGC दोनों साझेदारों के लिए शुरुआती पूंजी लगाएगी, जिसकी भरपाई भविष्य में निकलने वाले तेल उत्पादन से होगी। इस निवेश से कंपनी को उम्मीद है कि एक तरफ तो तेल का उत्पादन फिर से रफ्तार पकड़ेगा, वहीं वेनेजुएला में फंसे अपने 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,750 करोड़ रुपये) से ज्यादा के बकाया लाभांश को भी वापस ले पाएगी।