ONGC का प्राकृतिक गैस में बड़ा दांव, करेगी 33,000 करोड़ रुपये का निवेश

ONGC का प्राकृतिक गैस में बड़ा दांव, करेगी 33,000 करोड़ रुपये का निवेश
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) अब अपनी रणनीति बदल रही है। कंपनी ने प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है, खासकर तब, जब उसका गैस उत्पादन कच्चे तेल के उत्पादन से आगे निकल गया है।
ONGC के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरुण कुमार सिंह इस बदलाव को 'तेल और गैस' के बजाय 'गैस और तेल' वाली कंपनी बनने की दिशा में एक अहम कदम बताते हैं।
कच्चे तेल का उत्पादन स्थिर रहने के बावजूद कंपनी को उम्मीद है कि स्वच्छ ईंधन की बढ़ती मांग उसके भविष्य की तरक्की का आधार बनेगी।
BP के साथ मिलकर लगाएगी समुद्री प्रोजेक्ट्स
ONGC हर साल प्राकृतिक गैस का उत्पादन 7 से 8 प्रतिशत तक बढ़ाने के मकसद से समुद्री प्रोजेक्ट्स में 33,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है।
इसमें उसे भारत पेट्रोलियम (BP) का सहयोग मिल रहा है। गैस की कीमतों को कच्चे तेल के बेंचमार्क से जोड़ने वाले नए नियमों ने मुनाफे को बढ़ाया है, जिससे यह बदलाव और भी आसान हुआ है।
इसके साथ ही, इसकी ग्रीन एनर्जी यूनिट का लक्ष्य अगले साल तक लगभग 3 गीगावाट (GW) रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करना है। यह दिखाता है कि कंपनी भारत के क्लीन एनर्जी भविष्य को सहारा देने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।