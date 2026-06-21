ONGC का प्राकृतिक गैस में बड़ा दांव, करेगी 33,000 करोड़ रुपये का निवेश

BP के साथ मिलकर लगाएगी समुद्री प्रोजेक्ट्स

ONGC हर साल प्राकृतिक गैस का उत्पादन 7 से 8 प्रतिशत तक बढ़ाने के मकसद से समुद्री प्रोजेक्ट्स में 33,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है।

इसमें उसे भारत पेट्रोलियम (BP) का सहयोग मिल रहा है। गैस की कीमतों को कच्चे तेल के बेंचमार्क से जोड़ने वाले नए नियमों ने मुनाफे को बढ़ाया है, जिससे यह बदलाव और भी आसान हुआ है।

इसके साथ ही, इसकी ग्रीन एनर्जी यूनिट का लक्ष्य अगले साल तक लगभग 3 गीगावाट (GW) रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करना है। यह दिखाता है कि कंपनी भारत के क्लीन एनर्जी भविष्य को सहारा देने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।