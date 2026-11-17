विदेशी निवेश के दम पर सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 25,225 के पार
मंगलवार (17 नवंबर) को शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही और शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी देखी गई।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 219.43 अंक यानि 0.27 फीसदी बढ़कर 82,324.22 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी50 में 52.95 अंक यानि 0.21 फीसदी की बढ़त हुई और यह 25,345.60 पर आ गया।
लगातार विदेशी फंडों के निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से फाइनेंशियल, FMCG और ऑयल एंड गैस कंपनियों के शेयरों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे बाजारों को और मजबूती मिली।
इस महीने आया 9.53 अरब डॉलर का निवेश
नवंबर में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 9.53 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) का भारी निवेश किया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने महीने में करीब 10 फीसदी का उछाल देखा। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से भी बाजारों को सहारा मिला।
हालांकि, HST वेल्थ के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हरिसिल्वन राधाकृष्णन का कहना है कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड का ऊंचा होना और टेक शेयरों में बिकवाली जैसी वैश्विक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ऐसे में आगे चलकर थोड़ी सावधानी बरतना समझदारी होगी।