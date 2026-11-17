मंगलवार (17 नवंबर) को शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही और शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी देखी गई।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 219.43 अंक यानि 0.27 फीसदी बढ़कर 82,324.22 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी50 में 52.95 अंक यानि 0.21 फीसदी की बढ़त हुई और यह 25,345.60 पर आ गया।

लगातार विदेशी फंडों के निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से फाइनेंशियल, FMCG और ऑयल एंड गैस कंपनियों के शेयरों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे बाजारों को और मजबूती मिली।