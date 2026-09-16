ग्लास वॉल सिस्टम्स के शेयराें में पहले ही दिन 13 फीसदी से ज्यादा उछाल

स्वास्तिका इंवेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याति का कहना है कि ग्लास वॉल सिस्टम्स अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे अंजाम देती है और रियल एस्टेट की मांग पर उसकी क्या पकड़ है? इस पर नजर रखनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि कंपनी का काम प्रोजेक्ट पूरे करने, रियल एस्टेट की मांग और विदेशों में कारोबार से सीधे तौर पर जुड़ा है।

अगर, अब निवेश करने की सोच रहे हैं तो शिवानी न्याति ने 178 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है, ताकि नुकसान से बचा जा सके।