मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), जहां सोना, चांदी और कच्चे तेल जैसी कमोडिटीज में कारोबार होता है, वहां केवल सुबह का सत्र स्थगित रहेगा।

MCX पर ट्रेडिंग शाम 5 बजे से दोबारा शुरू हो जाएगी क्योंकि आज सेटलमेंट हॉलिडे भी है, इसलिए कुछ ट्रेड क्रेडिट या आपके अकाउंट से पैसों की निकासी में देरी हो सकती है।

अगर, आपको अपने ट्रेड से जुड़ी कोई भी शंका है तो बेहतर होगा कि आप अपने ब्रोकर से संपर्क करें। अब अगली बाजार छुट्टी सीधे क्रिसमस के दिन ही होगी।