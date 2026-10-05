डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट रोकने के लिए RBI ने उठाया कदम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार (5 अक्टूबर) को रुपये को सहारा देने के लिए शायद कदम उठाया। दरअसल, अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था और तेल के दाम भी ऊपर-नीचे हो रहे थे, जिसका सीधा असर रुपये पर दिख रहा था।
सरकारी बैंकों ने अमेरिकी डॉलर बेचे, जिससे साफ पता चलता है कि RBI बाजार में स्थिरता लाना चाहता था और रुपये को बहुत ज्यादा गिरने से रोकना चाहता था।
डॉलर इंडेक्स 102.5 पर पहुंचा
डॉलर ने पिछले एक साल से भी ज्यादा समय का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। डॉलर इंडेक्स 102.5 पर पहुंच गया, जिससे रुपये के लिए मुश्किलें बढ़ गईं।
बाजार के जानकारों का कहना है कि डॉलर की यह मजबूती और कच्चे तेल के भावों में उतार-चढ़ाव दोनों ही भारतीय मुद्रा पर और दबाव डाल रहे हैं।
हालांकि, RBI के दखल की वजह से रुपये को थोड़ी राहत मिली। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.24 पर बंद हुआ, जिससे यह और नीचे जाने से बच गया।