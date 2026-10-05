डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट रोकने के लिए RBI ने उठाया कदम

डॉलर ने पिछले एक साल से भी ज्यादा समय का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। डॉलर इंडेक्स 102.5 पर पहुंच गया, जिससे रुपये के लिए मुश्किलें बढ़ गईं।

बाजार के जानकारों का कहना है कि डॉलर की यह मजबूती और कच्चे तेल के भावों में उतार-चढ़ाव दोनों ही भारतीय मुद्रा पर और दबाव डाल रहे हैं।

हालांकि, RBI के दखल की वजह से रुपये को थोड़ी राहत मिली। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.24 पर बंद हुआ, जिससे यह और नीचे जाने से बच गया।