ओमरॉन हेल्थकेयर ने नई फैक्ट्री में शुरू किया ब्लड प्रेशर मॉनिटर उत्पादन

ओमरॉन हेल्थकेयर का इरादा है कि 2028 तक इस फैक्ट्री का उत्पादन 10 गुना बढ़ जाए। साथ ही वह अपनी उत्पाद सूची में नेबुलाइजर भी शामिल करेगी।

इस कदम से 'मेक इन इंडिया' पहल को ताकत मिलेगी। इससे नौकरियां पैदा होंगी और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। भारत में लगभग 30 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं।

कंपनी उम्मीद कर रही है कि यहां बने उपकरण लोगों के लिए घर पर अपनी सेहत पर नजर रखना आसान बनाएंगे। इससे वे दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरों को शुरुआती दौर में ही पहचान पाएंगे।