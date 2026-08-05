ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 7.5 फीसदी का उछाल, जानिए क्या है इसकी वजह

एक्सिस एनर्जी अपने आंध्र प्रदेश और राजस्थान के रिन्यूएबल ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में ओला के बैटरी सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा के प्रयासों को बल देगा।

ओला के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भाविश अग्रवाल ने बताया कि यह समझौता 'महाशक्ति' की क्षमता को शुरुआती तौर पर साबित करता है। उन्होंने एक्सिस एनर्जी को कंपनी का पहला बड़ा पार्टनर बताया।

अग्रवाल ने कहा कि भारत में बैटरी स्टोरेज की मांग 2032 तक 400GWh से भी ज्यादा होने का अनुमान है, ऐसे में कई और कंपनियां भी इस साझेदारी में रुचि दिखा रही हैं।

हालांकि, शेयरों में उछाल के बावजूद ओला के शेयर 2024 में बने अपने 157 रुपये के उच्चतम स्तर से अब भी काफी नीचे हैं।