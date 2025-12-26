ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 5 प्रतिशत की उछाल, क्या है तेजी की वजह? 

भारतीय शेयर बाजार में आज (26 दिसंबर) हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 26 दिसंबर को 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए और लगातार दूसरे सत्र में बढ़त के साथ 37.25 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। इस तेजी के पीछे सरकार से जुड़ी एक अहम मंजूरी मानी जा रही है, जिसने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया और बाजार में ओला इलेक्ट्रिक को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया।

वजह PLI-ऑटो स्कीम से मिला बड़ा प्रोत्साहन सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से जुड़े दावों के लिए PLI-ऑटो स्कीम के तहत 366.78 करोड़ रुपये के इंसेंटिव भुगतान को मंजूरी दी है, जिससे कंपनी को सहारा मिला है। 25 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने साफ किया कि यह प्रोत्साहन तय बिक्री मूल्य से जुड़ा है और नियमानुसार दिया गया है। इस मंजूरी को कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और EV सेक्टर में मजबूत मौजूदगी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे ग्रोथ को बल मिला है।

भरोसा सरकारी मंजूरी से बढ़ा निवेशकों का भरोसा कंपनी को यह इंसेंटिव भारी उद्योग मंत्रालय से IFCI लिमिटेड के जरिए मंजूर हुआ है, जो इस स्कीम के लिए तय वित्तीय संस्था है और भुगतान प्रक्रिया संभालती है। ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि यह उपलब्धि भारत के एडवांस्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में उसकी भूमिका को और मजबूत करती है। इसके साथ ही, यह लोकलाइजेशन, स्केल और टेक्नोलॉजी पर आधारित वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को भी सपोर्ट करती है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

Advertisement