अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव से सोने के भाव लुढ़के बिज़नेस Jun 03, 2026

सोने की कीमतों में बुधवार (3 जून) को हल्की गिरावट दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह तेल की बढ़ती कीमतें और बढ़ती महंगाई की चिंताएं हैं, खासकर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण ऐसा हुआ है।

अमेरिकी सेना ने बताया कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों को बहरीन और कुवैत की ओर बढ़ते हुए रोक दिया।

इस घटना से गल्फ क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अब निवेशक अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि ब्याज दरों पर आगे क्या असर पड़ेगा।