अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव से सोने के भाव लुढ़के

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव से सोने के भाव लुढ़के
सोने की कीमतों में बुधवार (3 जून) को हल्की गिरावट दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह तेल की बढ़ती कीमतें और बढ़ती महंगाई की चिंताएं हैं, खासकर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण ऐसा हुआ है।
अमेरिकी सेना ने बताया कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों को बहरीन और कुवैत की ओर बढ़ते हुए रोक दिया।
इस घटना से गल्फ क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अब निवेशक अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि ब्याज दरों पर आगे क्या असर पड़ेगा।
सोना समेत अन्य धातुओं की कीमत गिरी
हाजिर सोना 0.2 फीसदी गिरकर 4,476.50 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम ) पर आ गया, जबकि US गोल्ड फ्यूचर में 0.3 फीसदी की गिरावट आई।
तेल की कीमतों में 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई, जिससे महंगाई की चिंताएं और गहरी हो गईं। अप्रैल में स्विट्जरलैंड से सोने का निर्यात 20 फीसदी कम हो गया, लेकिन भारत और हांगकांग ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया। चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम के भावों में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली।