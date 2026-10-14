धाहरान में हूती हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में फिर आया उछाल

इन हमलों के बाद व्यापारियों को आगे भी आपूर्ति में रुकावटों का डर सता रहा है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते खतरों से चिंता और गहरी हुई है, जो तेल शिपमेंट के लिए एक बेहद अहम रास्ता है।

कुछ लोगों को उम्मीद है कि रूस से डीजल का निर्यात बढ़ने से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इलाके में जारी संघर्ष के कारण कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और बाजार पर नजर रखने वाले लोग सतर्क हैं।