धाहरान में हूती हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में फिर आया उछाल
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कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड 106.58 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 94.94 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) के पास है।
यह उछाल तब आया जब हूती विद्रोहियों ने धाहरान में सऊदी अरामको के एक प्रशासनिक भवन पर हमला किया। इससे दुनियाभर के बाजारों में कच्चे तेल की आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावटों का डर
इन हमलों के बाद व्यापारियों को आगे भी आपूर्ति में रुकावटों का डर सता रहा है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते खतरों से चिंता और गहरी हुई है, जो तेल शिपमेंट के लिए एक बेहद अहम रास्ता है।
कुछ लोगों को उम्मीद है कि रूस से डीजल का निर्यात बढ़ने से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इलाके में जारी संघर्ष के कारण कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और बाजार पर नजर रखने वाले लोग सतर्क हैं।