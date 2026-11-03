ईरान पर हमले के बाद बढ़े कच्चे तेल के दाम

ईरान पर अमेरिकी हमले से बढ़े तेल के दाम, ब्रेंट 105 डॉलर पर पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:34 am Nov 03, 202609:34 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को अमेरिका के ईरान के केशम आइलैंड पर हमले के बाद एशियाई बाजारों में तेल के दाम बढ़ गए। इससे मध्य पूर्व में लड़ाई तेज होने और ऊर्जा आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित रहने की आशंका बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड 0.5 प्रतिशत बढ़कर 105.25 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड 47 सेंट बढ़कर 96.93 डॉलर पर पहुंच गया।