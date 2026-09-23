सऊदी अरब की पाइपलाइन चालू होने से कच्चा तेल 100 डॉलर के नीचे फिसला

सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन अब फिर से चालू हो गई है। यह पाइपलाइन हर दिन लगभग 40 लाख बैरल कच्चा तेल लाल सागर की तरफ भेज रही है।

इसी बीच, इराक भी अब पहले से ज्यादा तेल निर्यात कर रहा है। हालांकि, यह अभी भी संघर्ष से पहले के स्तर तक नहीं पहुंचा है। साथ ही, अमेरिका के तेल भंडार में भी उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत होने के संकेत दिए हैं।

इससे यह उम्मीद भी बढ़ी है कि क्षेत्र में तनाव जल्द ही कम हो सकता है। इन्हीं सभी बदलावों की वजह से फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं।