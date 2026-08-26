होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान-ओमान की बातचीत से गिरे कच्चे तेल के दाम

अमेरिका ने तेल कारोबार से जुड़ी करीब 60 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन चीन जैसे बड़े खरीदारों पर द्वितीयक प्रतिबंध नहीं लगाए गए।

इस कदम से फिलहाल बाजार की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं। इसके बावजूद, इस साल युद्ध के प्रभाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 50 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं।

हाल ही में ओमान के पास एक टैंकर पर हमला हुआ और क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ है, फिर भी तेल की आपूर्ति अभी भी जारी है। हालांकि, कुछ मामलों में जहाजों की ट्रैकिंग बंद होने की खबरें हैं। इसी वजह से कीमतों में अचानक बड़ा उछाल नहीं आ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं।