होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान-ओमान की बातचीत से गिरे कच्चे तेल के दाम
तेल के दामों में मंगलवार को गिरावट देखी गई। ब्रेंट क्रूड 4.3 फीसदी गिरकर 89 डॉलर (करीब 8,455 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जो 2 सप्ताह का सबसे निचला स्तर है।
इसी तरह, अमेरिकी क्रूड तेल भी 82 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) से नीचे फिसल गया। यह गिरावट तब आई है, जब ईरान और ओमान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू करने के महत्व पर चर्चा की है। यह एक महत्वपूर्ण जहाजी मार्ग है, जो मध्य पूर्व में पिछले 6 महीनों से जारी संघर्ष के कारण प्रभावित हुआ है।
अमेरिका ने 60 संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध
अमेरिका ने तेल कारोबार से जुड़ी करीब 60 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन चीन जैसे बड़े खरीदारों पर द्वितीयक प्रतिबंध नहीं लगाए गए।
इस कदम से फिलहाल बाजार की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं। इसके बावजूद, इस साल युद्ध के प्रभाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 50 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं।
हाल ही में ओमान के पास एक टैंकर पर हमला हुआ और क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ है, फिर भी तेल की आपूर्ति अभी भी जारी है। हालांकि, कुछ मामलों में जहाजों की ट्रैकिंग बंद होने की खबरें हैं। इसी वजह से कीमतों में अचानक बड़ा उछाल नहीं आ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं।