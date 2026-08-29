फेड के ब्याज दर बढ़ाने के संकेतों से कच्चे तेल में आई गिरावट

फेड के ऐलान के अलावा, तेल बाजार पर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की बातचीत का भी असर दिख रहा है। यह समुद्री रास्ता दुनिया में तेल सप्लाई के लिए बहुत खास माना जाता है, लेकिन पाबंदियों और क्षेत्रीय तनाव के चलते अभी यहां से जहाजों की आवाजाही कम हो गई है।

इसका असर तेल की आपूर्ति पर पड़ रहा है। वेनेजुएला से तेल खरीद को लेकर चल रही बातचीत और रूस से मिलने वाले तेल की सप्लाई में लगातार आ रही रुकावटों ने भी इस पूरे सप्ताह तेल की कीमतों को अस्थिर बनाए रखा है।