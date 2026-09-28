कच्चे तेल में बढ़त और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से सोना-चांदी ETF गिरा

सिल्वर फंडों में SBI सिल्वर ETF सबसे ज्यादा गिरा, जो 3.59 फीसदी टूटकर 216.23 रुपये पर आ गया। इसके ठीक बाद निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF और टाटा सिल्वर ETF में भी अच्छी-खासी गिरावट देखी गई।

सोने के ETF की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF 2.64 फीसदी फिसलकर 125.63 रुपये पर पहुंच गया। SBI गोल्ड ETF जैसे दूसरे बड़े नामों ने भी अपनी कीमत गंवाई। भारतीय शेयर बाजार भी इस मार से नहीं बच पाए। सेंसेक्स 975 अंक टूट गया, जिससे साफ पता चलता है कि महंगाई की चिंताएं इस वक्त निवेशकों को कितना परेशान कर रही हैं।