कच्चे तेल में बढ़त और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से सोना-चांदी ETF गिरा

कच्चे तेल में बढ़त और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से सोना-चांदी ETF गिरा
सोमवार (28 सितंबर) को सोने और चांदी के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में जोरदार गिरावट आई। इसकी मुख्य वजह यह है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरें और बढ़ा सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं।
चांदी के ETF में तो 3.6 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि सोने के ETF भी 2 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए। यह केवल भारत की बात नहीं है। दुनियाभर में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला है, जहां हाजिर सोना 2.1 फीसदी गिर गया।
SBI सिल्वर ETF 3.59 फीसदी टूटा
सिल्वर फंडों में SBI सिल्वर ETF सबसे ज्यादा गिरा, जो 3.59 फीसदी टूटकर 216.23 रुपये पर आ गया। इसके ठीक बाद निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF और टाटा सिल्वर ETF में भी अच्छी-खासी गिरावट देखी गई।
सोने के ETF की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF 2.64 फीसदी फिसलकर 125.63 रुपये पर पहुंच गया। SBI गोल्ड ETF जैसे दूसरे बड़े नामों ने भी अपनी कीमत गंवाई। भारतीय शेयर बाजार भी इस मार से नहीं बच पाए। सेंसेक्स 975 अंक टूट गया, जिससे साफ पता चलता है कि महंगाई की चिंताएं इस वक्त निवेशकों को कितना परेशान कर रही हैं।