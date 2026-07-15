होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट से कच्चे तेल के दामों में उछाल

कच्चे तेल की कीमतें बुधवार को तेजी से बढ़कर 85 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गईं। यह उछाल अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए टकराव के बाद आया है, जो दुनियाभर में तेल आपूर्ति का एक बेहद अहम रास्ता है।

हालात को काबू में करने के लिए अमेरिका ने फिर से समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिससे तेल की आपूर्ति में संभावित कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

इस बीच, ब्रेंट क्रूड 1.19 प्रतिशत बढ़कर 85.74 डॉलर (करीब 8,100 रुपये) हो गया, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 80.09 डॉलर (करीब 7,600 रुपये) तक पहुंच गया।