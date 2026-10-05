दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों की बदौलत 4 फीसदी उछले नायका के शेयर
सोमवार (5 अक्टूबर) को नायका के शेयरों में 4.02 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने अपने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) के मजबूत आय आंकड़े जारी किए, जिसके बाद यह उछाल आया।
इसके शेयर बढ़कर 338 रुपये पर पहुंच गए। सुबह के कारोबार में 343.15 रुपये का उच्च स्तर छूने के साथ ही कंपनी के 81.66 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिनकी कुल कीमत 277.20 करोड़ रुपये रही। इसने निवेशकों का ध्यान साफ तौर पर अपनी ओर खींचा।
कुल बिक्री मूल्य में 50 फीसदी की बढ़ोतरी
नायका का फैशन सेगमेंट सबसे आगे रहा। इस सेगमेंट का नेट सेल्स वैल्यू (NSV) लगभग 50 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 250 से ज्यादा नए ब्रांड जोड़े गए हैं।
ब्यूटी सेगमेंट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। यह अब 338 स्टोर्स तक फैल गया है और इसने समान स्टोर बिक्री में पिछले 6 तिमाहियों में अपनी सबसे अच्छी ग्रोथ दर्ज की है।
हालांकि, कंपनी का शेयर अभी भी अपने हालिया उच्चतम स्तर से नीचे है, लेकिन नायका के कारोबार की रफ्तार निश्चित तौर पर बढ़ रही है।