दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों की बदौलत 4 फीसदी उछले नायका के शेयर

नायका का फैशन सेगमेंट सबसे आगे रहा। इस सेगमेंट का नेट सेल्स वैल्यू (NSV) लगभग 50 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 250 से ज्यादा नए ब्रांड जोड़े गए हैं।

ब्यूटी सेगमेंट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। यह अब 338 स्टोर्स तक फैल गया है और इसने समान स्टोर बिक्री में पिछले 6 तिमाहियों में अपनी सबसे अच्छी ग्रोथ दर्ज की है।

हालांकि, कंपनी का शेयर अभी भी अपने हालिया उच्चतम स्तर से नीचे है, लेकिन नायका के कारोबार की रफ्तार निश्चित तौर पर बढ़ रही है।