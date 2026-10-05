नायका को दूसरी तिमाही में 30 फीसदी की वृद्धि का अनुमान
कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी नायका को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए करीब 30 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्यूटी और फैशन दोनों ही सेगमेंट में जोरदार मांग देखने को मिल रही है।
साथ ही, उम्मीद है कि उसका कुल सकल व्यापार मूल्य (GMV) भी लगभग 30 फीसदी बढ़ सकता है। कुल बिक्री मूल्य (NSV) में 30 फीसदी से कुछ ज्यादा और कुल राजस्व में 20 फीसदी से कुछ ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि ब्रांड की बढ़त की रफ्तार कहीं से भी कम नहीं हुई है।
इस तिमाही में खोले 14 नए स्टोर
इस तिमाही में नायका ने 14 नए स्टोर खोले हैं, जिससे अब उसके कुल स्टोर की संख्या 338 हो गई है। साथ ही, 250 से ज्यादा नए ब्रांड भी उसके प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं।
फैशन सेगमेंट में बिक्री करीब 50 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। कंपनी ने नाइकी के साथ खास उत्पाद लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है।
इसके अलावा, वह लॉरियल के कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल शाखा के साथ मिलकर उभरते हुए भारतीय ब्यूटी ब्रांड्स को आगे बढ़ने में मदद कर रही है।