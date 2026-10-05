नायका को दूसरी तिमाही में 30 फीसदी की वृद्धि का अनुमान

कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी नायका को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए करीब 30 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्यूटी और फैशन दोनों ही सेगमेंट में जोरदार मांग देखने को मिल रही है।

साथ ही, उम्मीद है कि उसका कुल सकल व्यापार मूल्य (GMV) भी लगभग 30 फीसदी बढ़ सकता है। कुल बिक्री मूल्य (NSV) में 30 फीसदी से कुछ ज्यादा और कुल राजस्व में 20 फीसदी से कुछ ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि ब्रांड की बढ़त की रफ्तार कहीं से भी कम नहीं हुई है।