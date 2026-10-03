एनवीडिया के शेयरों में उछाल से पूंजीकरण 5,600 अरब डॉलर पर पहुंचा

एनवीडिया ने जबरदस्त वापसी की है। इस साल की शुरुआत में इसने 1,000 अरब डॉलर (95,000 अरब रुपये) से ज्यादा का बाजार मूल्यांकन गंवा दिया था, लेकिन शुक्रवार को कंपनी के शेयर 237.88 डॉलर (करीब 22,500 रुपये) पर जा पहुंचे। बाजार बंद होने तक शेयर 233.95 डॉलर (करीब 22,000 रुपये) पर टिके रहे।

इस उछाल से कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर करीब 5,600 अरब डॉलर (करीब 5.3 लाख अरब रुपये) हो गया है। यह अब अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर के लगभग बराबर आ गया है और मई में अपने सबसे निचले स्तर से 45 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा है।