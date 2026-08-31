एनवीडिया CEO जेंसेन हुआंग ने AI को बताया अमेरिका में नई औद्योगिक क्रांति

हुआंग ने बताया कि केवल 6 महीनों में AI स्टार्टअप्स में 400 अरब डॉलर (करीब 38,000 अरब रुपये) का भारी निवेश आया है। उनके मुताबिक, यह दिखाता है कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं।

हालांकि, सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। AI से नौकरियों पर पड़ने वाले असर और पर्यावरण को लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। गैविन बेकर ने माना कि डाटा सेंटर्स द्वारा बड़ी मात्रा में संसाधनों का इस्तेमाल करने को लेकर पहले जो चिंताएं थीं, वे जायज थीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कई नए प्रोजेक्ट इन समस्याओं को हल करने पर काम कर रहे हैं।

हुआंग ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनियों को स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि उनके गृहनगरों में निर्माण हो सके, उनका भरोसा जीता जा सके और स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिल सके।