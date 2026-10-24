एनवीडिया के लिए AI के क्षेत्र में भारी निवेश का दांव पड़ रहा भारी

एनवीडिया ने नियोक्लाउड्स के साथ कुल 36 अरब डॉलर (करीब 3,400 अरब रुपये) के सौदे किए हैं। इतना ही नहीं उसने OpenAI के एक डाटा सेंटर के लिए 105 अरब डॉलर (करीब 9,900 अरब रुपये) तक की गारंटी भी दी है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग का कहना है कि कंप्यूटिंग पावर की आसमान छूती मांग को पूरा करने के लिए यह सपोर्ट देना जरूरी है।

फिर भी कुछ विश्लेषकों को चिंता है कि एनवीडिया बहुत ज्यादा जोखिम उठा रही है। कंपनी अब केवल चिप्स बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि AI की दुनिया में एक बड़ी वित्तीय सहायता देने वाली फर्म बन गई है।