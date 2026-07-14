एनवीडिया ने आधे से ज्यादा ग्राहकों को अयोग्य ठहराया

एनवीडिया एशिया में अपने ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की बिक्री को लेकर और सख्त हो गया है। उसने पात्र खरीदारों की सूची को आधे से भी ज्यादा छोटा कर दिया है।

अब केवल वही कंपनियां इस नई सूची में जगह बना पाएंगी, जो कड़े नियमों की जांच में खरी उतरेंगी। इसमें खास तौर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका संबंध चीन से न हो।

इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका के नए और कड़े निर्यात नियमों का पालन करना है, ताकि यह एडवांस तकनीक गलत हाथों में न पहुंच पाए।