जेंसेन हुआंग के कामकाज को लेकर अब चर्चा हो रही है

जेंसेन हुआंग के दौर में एनवीडिया की कार्य संस्कृति 'शाही परिवार' जैसी, कर्मचारी कर रहे आलोचना

क्या है खबर?

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से इस्तीफा दे चुके जेंसेन हुआंग को लेकर चर्चाएं इन दिनों जोरों पर हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग उनके नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी कुछ उनके काम करने के तरीकों की आलोचना भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं कंपनी में उनके परिवार के सदस्यों भूमिका को 'शाही परिवार' का दर्ज दिया है। बता दें कि हाल ही में जेंसेन अपने प्रेम संबंधों के कारण विवादों में आ हैं।