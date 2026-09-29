एनवीडिया और मॉडुलस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ने सुलझाया ट्रेडमार्क विवाद

एनवीडिया ने 2025 में ही अपने AI टूल का नाम बदलकर एनवीडिया फिजिक्सनीमो कर दिया था। यह मामला अगले महीने टेक्सास में ट्रायल के लिए जाने वाला था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने से यह अब समय से पहले ही खत्म हो गया। मॉडुलस की तरफ से वकील रॉबर्ट थॉर्नबर्ग और एनवीडिया की तरफ से जॉन डेसमारेस कानूनी टीमों में शामिल थे।