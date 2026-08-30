एनवीडिया का चीन में फिजिकल AI पर ज्यादा जोर, कमाई 10 गुना बढ़ने का अनुमान

एनवीडिया अब फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। इसमें रोबोट्स, सेल्फ-ड्राइविंग कारें और ड्रोन जैसी तकनीकें शामिल हैं।

चीन इस पूरे काम का केंद्र बना हुआ है। अभी एनवीडिया को फिजिकल AI से हर साल लगभग 10 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) की कमाई होती है, जो उसकी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग का मानना है कि अगले 10 सालों में यह कमाई 10 गुना और बढ़ सकती है। भले ही अमेरिका ने एडवांस्ड चिप्स की बिक्री पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। फिर भी कंपनी चीन को रोबोट और ऑटोमोटिव चिप्स दे रहा है।