AI चलन के बीच एनवीडिया की बड़ी हायरिंग, H-1B कर्मचारियों को करोड़ों रुपये के पैकेज

अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय तकनीकी पेशेवर इन दिनों वीजा और नौकरी को लेकर चिंता का सामना कर रहे हैं। H-1B वीजा नियमों के तहत नौकरी जाने पर नया नियोक्ता ढूंढने के लिए सीमित समय मिलता है। ऐसे माहौल में AI चिप कंपनी एनवीडिया एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आई है। कंपनी ने विदेशी प्रतिभाओं की भर्ती जारी रखी है और H-1B पदों के लिए अपनी भर्ती बढ़ाई है, जिससे भारतीय इंजीनियरों को अवसर मिलने की उम्मीद है।

भर्ती एनवीडिया ने बढ़ाई H-1B भर्ती फेडरल फाइलिंग के अनुसार, एनवीडिया ने वित्त वर्ष 2026 की पहली दो तिमाहियों में करीब 1,200 H-1B पदों के लिए प्रमाणन हासिल किया है। यह संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि के लगभग 1,000 पदों से अधिक है। वहीं दूसरी ओर, गूगल की H-1B मंजूरियां 5,100 से घटकर करीब 2,200 रह गई हैं। अमेजन की मंजूरियां भी 6,100 से घटकर लगभग 4,300 पर पहुंच गई हैं। ऐसे में एनवीडिया का रुख उद्योग में अलग दिखाई दे रहा है।

फायदा भारतीय पेशेवरों को मिल सकता है फायदा अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार, H-1B वीजा पाने वालों में लगभग 71 से 73 प्रतिशत भारतीय होते हैं। इसलिए H-1B भर्ती में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा लाभ भारतीय इंजीनियरों को मिलने की संभावना रहती है। एनवीडिया का ध्यान AI रिसर्च, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चिप डिजाइन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सहायता जैसे क्षेत्रों पर है। कंपनी के प्रमुख जेन्सेन हुआंग भी कई बार प्रवासी प्रतिभाओं के महत्व पर जोर दे चुके हैं।

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वेतन करोड़ों रुपये तक वेतन रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया कई तकनीकी पदों पर आकर्षक वेतन भी दे रही है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सालाना बेस सैलरी करीब 3.72 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। रिसर्च साइंटिस्ट को लगभग 3.39 करोड़ रुपये और प्रोडक्ट मैनेजर को करीब 3.61 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं कुछ वरिष्ठ तकनीकी और निदेशक स्तर के पदों पर बेस सैलरी 4 करोड़ रुपये से भी कहीं अधिक बताई गई है।

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